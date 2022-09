Cristiano Ronaldo e il ritiro dal calcio? CR7 fissa una data sul calendario

Ronaldo non si ritira: CR7 avanti fino almeno sino a Euro 2024

Cristiano Ronaldo non lascia, anzi raddoppia. Il 37enne fuoriclasse portoghese, vincitore di 5 Palloni d'Oro, fa sapere che andrà avanti ancora per almeno due stagioni. Dopo i Mondiali 2022 in Qatar, la prossima meta lo porterà a giocare sino al 2024 (come minimo) l'ex attaccante di Real Madrid e Juventus (attualmente al Manchester United con cui ha ancora un ultimo anno di contratto: in esatate sarà libero a parametro zero) proseguirà. E poi... chissà. Dopo gli Europei del 2024 probabilmente farà un bilancio e tirerà le somme. Inutile dire che i tifosi sperano possa proseguire ancora oltre e magari essere protagonista anche ai Mondiali del 2026 che si giocheranno in Usa, Canada e Messico. Ecco comunque le parole di Ronaldo sul suo futuro.

Cristiano Ronaldo: Mondiali in Qatar ed Europei 2024, l'ex di Juventus e Real Madrid vuole esserci

"Il mio percorso non è ancora finito. Dovrete sostenermi ancora per un po'". Il capitano del Portogallo e stella del Manchester United Cristiano Ronaldo non ci pensa proprio ad appendere gli scarpini al chiodo e a Lisbona, ricevando il premio Quinas de Ouro come miglior marcatore nelle selezioni, ha ribadito la sua voglia di continuare a calcare i campi almeno sino all'Europeo del 2024. "Voglio essere presente ai Mondiali e agli Europei, mi sento molto motivato - ha detto il fuoriclasse del Manchester United, ex Juventus - La mia ambizione è grande. CR7, che in carriera ha vinto cinque volte il Pallone d'Oro, dovrebbe essere tra i grandi protagonisti del Mondiale in Qatar (20 novembre-18 dicembre): in tal caso, giocherebbe il suo decimo grande torneo internazionale. Una cifra simbolica per il 37enne campione, che sogna ancora più in grande dopo aver vinto con la nazionale lusitana gli Europei del 2016 e la Nations League del 2019.