Cristina D'Avena esplosiva, i fans: "Per tutti i puffi". Camila Giorgia, Wanda Nara e.. FOTO VIP

Cristina D'Avena esplosiva, i fans: "Per tutti i puffi". E va in gol con "Nel cuore solo il calcio"

Cristina D'Avena posa con un costume nero sugli scogli (e il mare della Liguria sullo sfondo): la foto lascia a bocca aperta i fans. "Per tutti i puffi" esclama uno dei suoi follower commentando l'immagine della cantante bolognese celebre per le sigle dei cartoni animati entrate nel cuore di tante generazioni di bambini. In questi giorni Cristina D'Avena è anche andata in gol facendo felici tanti tifosi con il singolo "Nel cuore solo il calcio" che rende omaggio a Euro 2020: "Sono gasatissima per l'uscita di Nel cuore solo il calcio, dedicato ai campionati Europei. Ho voluto regalarvi una 'chicca: la mia personale versione della primissima sigla di Holly e Benji oltre all'inedito. Viva la musica, viva le sigle, viva il calcio!", ha scritto sui social. Il singolo è contenuto nell’omonimo album (uscito il 9 giugno) con i brani legati al mondo del pallone.

Camila Giorgi shorts e stivali sulle strade di Roma: "Città del desiderio"

Camila Giorgi ha regalato ai suoi followers qualche foto che la vede immortalata sulle strade di Roma: shorts e stivali, un look mozzafiato per la tennista italiana, regina dei social, che si sta preparando in vista di Wimbledon (e nei mesi scorsi ha lanciato il brand Giomila: "Amo la moda, ma non sono la nuova Ferragni", aveva spiegato). "Roma è la città degli echi, la città delle illusioni, è la città del desiderio", ha scritto Camila Giorgi a corredo del post che ha riscosso un grande successo tra i suoi tifosi.

Heidi Klum, magliettina della Germania striminzita: che gol!

"Buona fortuna per oggi la Germania" scrive Heidi Klum sui social, posando con una magliettina della nazionale tedesca. Ma l'in bocca al lupo della supermodella non basta a evitare la sconfitta contro la Francia (1-0 con autogol di Mats Hummels) nel match d'esordio di Euro2020. Heidi però, a 48 anni, dà comunque sfoggio di un fisico da sogno e la sua foto resta il più bel gol tedesco in questa rassegna continentale. I tifosi teutonici ovviamente sperano che ora ne arrivino altri e pesanti sul campo da gioco nelle delicatissime sfide contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Ungheria.

Taylor Mega in barca a Formentera: tra sole e balli

“Adesso vado in barca con questo completo e schiattano tutti”. Aveva scritto Taylor Mega nelle sue stories di Instagram. La popolare e bellissima influencer sfoggia un bikini verde che esalta la sua forma fisica sempre spettacolare. Sole, tintarella e qualche balletto per lei. Una vera e propria principessa, anzi regina sul mare da sogno di Formentera.

Raffaella Fico, mostra il doppio punto di vista: lato A e lato B

Raffaella Fico non ha dubbi: "Non esiste prospettiva senza due punti di vista..". L'ex di Alessandro Moggi e Mario Balotelli regala così ai suoi fans una doppia foto mentre è su una barca: lato A e lato B. Quale è meglio? Nel caso della Fico cambia poco: 10 e lode su entrambi i punti di vista. "Che spettacolo dalla testa ai piedi compresi semplicemente pazzesca", le scrivono i follower. (leggi anche: Raffaella Fico in vacanza con la figlia Pia e le amiche, ma spunta Balotelli)

Wanda Nara, giungla bollente: foto stupende, applausi dai follower

Wanda Nara confessa che resterebbe a viverci nella giungla ("Me quedaría a vivir en la jungla"): la moglie di Mauro Icardi (che ha dichiarato di voler restare al Psg, ma la Juventus potrebbe andare all'assalto del giocatore se dovesse partire Cristiano Ronaldo: Maurito piace molto a Max Allegri) posta una foto in costume che lascia i fans a bocca aperta. La showgirl argentina è bellissima e in grande forma. "Divina"... "Te amamos Wanda"... Piovono like e commenti di apprezzamento da parte dei milioni di follower.

Molto bello anche il video di Wanda Nara durante un bagno a Zanzibar

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati in Africa, a distanza di tre anni, in veste di "esploratori". Una vacanza affascinante e allo stesso tempo romantica all'insegna dell'avventura e del contatto diretto con la natura, che il calciatore del Paris Saint Germain e la moglie stanno raccotnando su instagram.

Una veloce tappa nell'appartamento di Milano e via alla volta del continente africano, in una lussuosa location proprio nel cuore della savana. Anche l'outfit della coppia è in linea con l'anima safari del viaggio, ma per Wanda anche chic, arricchito con una fascia di seta sui capelli. E il reportage fotografico, ad opera del marito Icardi, manda ancora una volta in visibilio i fans.