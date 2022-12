Croazia-Brasile, Mondiali Qatar: Daiane Tomazoni lancia la sfida a Ivana Knoll

Croazia-Brasile: Daiane Tomazoni vs Ivana Knoll ai Mondiali in Qatar 2022

Croazia-Brasile quarto di finale caldissimo ai Mondiali in Qatar. Ma è anche sfida tra tifose. E se sul fronte croato la regina indiscussa è Ivana Knoll, modella e influencer che ha lasciato tutti a bocca aperta per la bellezza e il suo dress code con cui si è presentata allo stadio (con buona pace di chi pensava che potesse essere arrestata alla luce delle restrizioni a tema in Qatar), sulla sponda brasiliana a catalizzare l'attenzione è statata Daiane Tomazoni.

Tifosa non inviata sul campo, ma che ha caricato la Seleçao e i tifosi brasiliani con una promessa prima dei Mondiali: la stella di Instagram e Onlyfans aveva promesso una sua foto a ogni rete del Brasile in questa Coppa del Mondo di calcio. Una missione che prosegue e che sente forte tanto che sul suo profilo Ig nella descrizione sottolinea di essere la "Musa dos Gols da Seleção na Copa". Ivana vs Daiane, la guerra mondiale nel pallone sta per avere inizio...