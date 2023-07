Cuadrado all'Inter: l'ex Juventus arriva a parametro zero. Calciomercato news

Cuadrado all'Inter a parametro zero dopo 8 anni di Juventus: calciomercato bomba

Dopo il 'caso Lukaku' che ha scaldato le cronache di calciomercato degli ultimi giorni -con la rottura Big Rom-Inter e la Juventus vicina all'attaccante belga (ma prima dovrà vendere Vlahovic: Psg in prima fila) - stavolta è il club nerazzurro a regalare una sorpresa in entrata: Marotta e Ausilio hanno infatti chiuso a sorpresa l'acquisto di Juan Cuadrado.

L'esterno destro colombiano, reduce da otto stagioni alla Juventus. arriva all'Inter a parametro zero e firmerà un contratto di un anno a 2,5 milioni di euro (nei prossimi giorni le visite mediche e la firma). Numericamente Cuadrado va a ricoprire il posto lasciato libero da Raoul Bellanova (che dopo la stagione in prestito dal Cagliari è stato acquistato dal Torino). In questa estate di calciomercato ha già chiuso gli arrivi di Marcus Thuram (l'attaccante francese arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach), del 23enne difensore tedesco Yann Aurel Ludger Bisseck e del centrocampista della nazionale italiana Davide Frattesi dal Sassuolo.

Nelle prossime ore invece Onana è atteso a Manchester per firmare con i Red Devils: all'Inter arriveranno 50-55 milioni: il 22 enne ucraino Anatolij Trubin e Yann Sommer (classe '84 del bByern Monaco e della nazionale svizzera) saranno poi i nuovi portieri nerazzurri (che ha anche salutato Samir Handanovic).