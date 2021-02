Dazn a un passo dallo scippo a Sky della Serie A. Juventus dà l'ok, ma...

DAZN SUPERA SKY PER I DIRITTI DI SERIE A 2021/2024

Dazn si prende la serie A dopo vent'anni di regno Sky? Manca l'ufficialità e i colpi di scena possono ancora essere dietro l'angolo, ma a poche ore dall'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024 (giovedì è in programma un'assemblea di Lega) l'offerta dell'app di sport in streaming è la migliore: 840 milioni a stagione per 7 partite a settimane in esclusiva, più le altre 3 in coabitazione. Sky ha messo sul piatto 750 milioni di euro a stagione per i tre pacchetti più il Gold con possibile incremento di 50-70 milioni in caso di creazione di un canale light. Ricordiamo che negli ultimi 3 anni Sky ha trasmesso 7 partite in esclusiva ogni giornata e Dazn ha avuto le altre 3.

DAZN DAVANTI A SKY: JUVENTUS E I GRANDI CLUB DANNO L'OK. MA SERVE LA MAGGIORANZA

Serve però il voto di 14 club per dare l'ok allo storico trasloco del calcio. Al momento Andrea Agnelli è favorevole. Con il presidente della Juventus, anche quello della Lazio, Claudio Lotito. Ma anche Napoli, Inter, Milan, Atalanta, Torino, Hellas Verona e Udinese preparano la rivoluzione. Le altre società sono titubanti: temono che la migrazione sullo streaming dei 4.5 milioni di abbonati Sky possa creare problemi. Non tutti il pubblico forse è pronto a questo passaggio (le fasce più giovani sì, meno quelle più anziane).

DAZN E L'ACCORDO CON CON TELECOM PER LA SERIE A. IPOTESI DI UN MATCH IN CHIARO

Poi ci sarebbe il problema di non depauperare il prodotto. Quale qualità verrebbe offerta? Su questo punto DAZN è al lavoro con Telecom per sfruttare la banda larga di Tim. Non solo. La Lega sta valutando la possibilità di rimettere sul mercato il pacchetto numero 2, quello contenente le tre gare in coesclusiva (per cui Sky ha offerto 70 milioni): l'idea è di arrivare a una valutazione da 150 milioni, magari inserendo la possibilità che uno di quei tre match venga trasmesso in chiaro (ma su questo punto sono in corso valutazioni giuridiche).