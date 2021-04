Dazn, la decisione ufficiale dopo il blackout di Inter-Cagliari e Verona-Lazio

DAZN: UN MESE GRATIS PER ABBONATI DOPO I PROBLEMI DI INTER-CAGLIARI E VERONA-LAZIO

Dazn si scusa con gli abbonati che non hanno potuto vedere Inter-Cagliari e Verona-Lazio (con tanti tifosi, anche vip, che avevano protestato sui social): "Sappiamo che potresti aver riscontrato difficolta' ad accedere alla piattaforma domenica 11 aprile - si legge nella mail - Siamo molto dispiaciuti per i disagi e vogliamo offrirti un mese di accesso senza ulteriori costi aggiuntivi". Per attivare il mese gratis, bisogna inserire inserire, entro il 31 maggio, il proprio indirizzo e-mail associato all'abbonamento, cliccando il link contenuto nella comunicazione. Il responso arrivera', secondo quanto spiega DAZN, "entro 48 ore". "Faremo tutto il possibile per evitare che un problema simile si ripresenti".

Diritti tv serie B: Sky vs Dazn o... Sky e Dazn insieme?

Sky contro Dazn: dopo la serie A (per cui vanno ancora assegnati i 3 match in co-esclusiva) si gioca una nuova partita legata ai diritti tv e riguarda il campionato di serie B. La pay tv di Comcast vuole mettere le mani sui diritti del torneo cadetto nel triennio 2021/2024. Ma l'app in streaming di Len Blavatnik (che pensa anche allo sbarco sul digitale terrestre per il prossimo campionato di serie A, con l'assist di Urbano Cairo) non vuole rinunciare ai diritti che già detiene. La sfida è aperta è, secondo Milano Finanza, la risposta è attesa nell'arco di 45 giorni al massimo.

Diritti tv Serie B: Sky e Dazn, apertura per la trasmissione delle partite da parte di entrambe

La Lega di B ha deciso nelle scorse ore di avviare la procedura per la vendita dei diritti. Non è però prevista l'esclusiva: sono previsti due pacchetti, uno per le due piattaforme satellite e digitale terrestre e un secondo per quella internet comprensiva dell'Ott (Over-the-top, i servizio multimediali offerti direttamente agli spettatori tramite internet) e mobile. Quindi Sky e Dazn in questo caso potrebbero anche trasmettere le partite di B insieme (per il pacchetto OTT però è interessata anche Eleven Sports).