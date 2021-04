Dazn sul digitale terrestre: accordo con Urbano Cairo per la serie A in tv

Dazn sul digitale terrestre la serie A: accordo con Urbano Cairo

Dazn si allarga: in vista del triennio 2021/2024 che porterà in dote la trasmissione di tutti e 10 i match di serie A in programma ogni giornata (7 in esclusiva, 3 in co-esclusiva), la piattaforma in streaming sbarca anche sul digitale terrestre grazie a un accordo con la Cairo Communication (tra l'altro nei giorni scorsi si era parlato anche di Urbano Cairo in pole per la raccolta pubblicitaria di Dazn). E, secondo Milano Finanza, saranno due i canali digitali play di backup su cui trasmetterà Dazn. Un affare da 3 milioni di euro all'anno e una buona notizia per tutti gli abbonati che avranno così un'alternativa allo streaming: seguire le sfide sul dtt diminuirà tra l'altro lo scarto temporale tra evento e messa in onda oltre ovviamente a garantire una stabile trasmissione in tutte le aree d'Italia. Veronica Diquattro, vice presidente esecutivo per il Sud Europa a Dazn, parlando dello sbarco sul digitale terrestre nelle aree con problemi di rete aveva già annunciato nei giorni scorsi: "In quelle aree ci saremo anche sul digitale terrestre"

Dazn-Serie A. Sky, Amazon e Mediaset: il bando per il pacchetto 2

Resta intanto ancora da assegnare il pacchetto 2 dei diritti tv della serie A, ossia quello relativo ai 3 match in co-esclusiva con Dazn ogni turno di campionato. Come noto non era stata approvata dall'assmblea di Lega Serie A l'offerta di Sky. Si andrà a un nuovo bando e bisongerà capire se la pay tv di Comcast vorrà rilanciare e se altri attori (da Amazon a Mediaset) saranno interessati a entrare in scena.