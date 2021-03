Dazn, Urbano Cairo in pole per la concessionaria. L'alternativa...

Dazn si prepara alla nuova era: trasmettere tutta la serie A nel triennio 2021/2024 (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva ogni turno con il supporto di Tim) e in questa nuova dimensione potrebbe crescere a livello anche di raccolta pubblicitaria.

Dazn, Urbano Cairo in pole per la concessionaria

Su questo fronte la tv in streaming dovrà però farsi certificare gli ascolti (non è rilevata dall'Auditel) come primo passo in vista di una possibile raccolta attorno agli ottanta milioni a stagione di adv (ricordiamo che l'accordo con la Lega Calcio è di 840 mln complessivi per il triennio)

Ecco perchè nel mondo dei media circolano le prime indiscrezioni su un possibile matrimonio tra Dazn e CairoRcs per la raccolta adv. Una situazione che potrebbe poi magari portare anche a ulteriori sinergie con il gruppo di Urbano Cairo.

L'alternativa? Ce ne sono un due-tre interessanti. La prima è rappresentata da Publitalia con tutta l'esperienza nel settore del mondo Mediaset, mentre la seconda porta a Discovery Media (con il due Fabrizio Piscopo-Massimo Ghedini). L'outsider può essere rappresentata da Manzoni, ossia gruppo Gedi: una garanzia essendo nella galassia di Exor controllata da John Elkan.