Dazn, non solo serie A: diritti tv, arriva l'ufficialità di un altro colpo

Dazn, serie A di calcio e non solo: presi i diritti della CEV Champions League di volley

DAZN annuncia l’acquisizione in esclusiva dei diritti della CEV Champions League di volley con tutte le competizioni per club maschili e femminili della stagione 2023/2024, grazie all'accordo concluso con Infront, detentore dei diritti CEV.

L’accordo, al via dal prossimo 22 novembre, comprende, oltre alla CEV Champions League di volley in esclusiva, anche le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup. “Ogni settimana su DAZN trasmettiamo in media circa 150 partite. La nostra app è sempre accesa e con l’acquisizione della massima competizione europea per club di pallavolo maschile e femminile mettiamo a segno un altro traguardo. La CEV Champions League di Volley entra nel nostro portfolio di diritti e arricchisce ancora di più la nostra offerta multisport. Siamo entusiasti di ospitare lo spettacolo della grande pallavolo europea in esclusiva sulla nostra piattaforma”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.





“Siamo particolarmente lieti di poter contare su un partner come DAZN per la trasmissione della Champions League e delle altre Coppe europee in un mercato così importante come quello italiano, la cui passione per la pallavolo è ben nota. Siamo certi che i fan non si lasceranno sfuggire questa opportunità di seguire da vicino e in modo innovativo quanto la pallavolo europea di alto livello avrà da offrire da qui ai prossimi mesi fino al culmine della stagione rappresentato dalle Super Finals in programma a maggio 2024,” commenta il Presidente della CEV, Aleksandar Boričić.

Su DAZN si parte con la CEV Champions League maschile il 22 novembre, con il debutto della Gas Sales Daiko Piacenza contro l’Halkbank Ankara e la prima sfida assoluta dei vicecampioni d'Italia della Cucine Lube Civitanova contro i rumeni dell'Arcada Galati; si continua poi il 23 novembre con i campioni d’Italia della Itas Trentino che ospita l’ACH Volley Ljubljana.







Per la femminile, invece, occhi puntati sull’Allianz Vero Volley Milano di Paola Egonu che mercoledì 29 novembre incontrerà in trasferta il VakifBank Istanbul, sua ex squadra con la quale ha vinto la Champions League nella stagione 2022-23, aggiudicandosi anche il titolo di MVP. In casa, sempre il 29 novembre, scende in campo la Savino Del Bene Scandicci contro le avversarie dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul. Gran finale con i campioni d’Italia, e freschi vincitori della Supercoppa italiana, dell'A. Carraro Imoco Conegliano impegnata in Polonia contro la PGE Rysice Rzeszów.

Diritti tv, gli eventi su Dazn

Questa nuova importante acquisizione si va ad aggiungere alla già ricca offerta di eventi sportivi disponibile in app che comprende tutta la Serie A TIM, di recente rinnovata fino al 2029, tutta la Serie BKT, la Serie A Femminile eBay, LALIGA EA SPORTS (Liga spagnola) tutta la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, le migliori partite della Liga Portugal Betclic, il meglio del calcio internazionale con la FA Cup, Carabao Cup e UEFA Women’s Champions League, il grande basket con la Serie A UnipolSai, le migliori partite di Eurolega ed Eurocup, la NFL, gli sport da combattimento, la Serie A Elite di rugby maschile e femminile, senza dimenticare gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD con i tornei più prestigiosi di tennis come l’Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo dal Giro d'Italia al Tour de France, fino agli sport invernali con i Campionati del Mondo di Sci e gli attesissimi appuntamenti con i Giochi Olimpici estivi e invernali.