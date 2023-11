De Zerbi al Real Madrid: conferme dalla Spagna sull'erede di Ancelotti

Real Madrid e Ancelotti ultimo anno insieme

Ancelotti e il Real Madrid dovrebbero dirsi addio a fine stagione. Nei giorni scorsi Carletto ha parlato di possibile rinnovo, ma la sensazione è che le strade dell'allenatore italiano e della Casa Blanca si separeranno per la seconda volta (e con due Champions vinte che si sommano alle due conquistate alla guida del Diavolo rossonero: nessuno come lui, record mondiale).

Con l'ex mister di Milan ed Everton che dovrebbe diventare ct della Seleçao (anche se in Brasile non tutti sono entusiasti di avere un allenatore straniero (in primis Romario, che ha usato parole molto dure in proposito contro Ancelotti). Va ricordato che in questo momento la selezione verdeoro è guidata dal commissario tecnico ad interim Fernando Diniz, mister che ha condotto la Fluminense alla vittoria della Coppa Libertadores (la Champions League sudamericana) in finale contro il Boca Juniors lo scorso 4 novembre. L'idea del presidente federale Ednaldo Rodrigues sarebbe però di consegnare la nazionale a un tecnico navigato (e pluri-titolato) quale è Ancelotti per dare l'assalto a quel campionato del mondo che manca dal lontano 2002.

Real Madrid, le voci su Xabi Alonso

Con l'addio di Carlo Ancelotti si aprirebbe la corsa alla panchina del Real Madrid. Uno dei nomi caldi, da tempo, è quello di Xabi Alonso: conosce bene l'ambiente (ex centrocampista merengue dal 2009 al 2014) e sta stupendo tutti alla guida del Bayer Leverkusen capolista in Bundesliga con 31 punti dopo 11 giornate (+2 sul Bayern Monaco). Su di lui anche gli occhi di Bayern Monaco e Liverpool (ciclo Klopp verso la chiusura).

"Non c'è bisogno di una clausola. Io so che è felice, ma se vorrà andare non lo tratterremo. Ne parleremo sicuramente. Non obbligheremo qualcuno a restare se non vuole restare. Il nostro obiettivo è che si senta così bene e così felice da voler restare con noi", ha detto l’amministratore delegato del Bayer Leverkusen Fernando Carro a proposito del futuro di Xabi Alonso.

Real Madrid-De Zerbi conferme sull'ex Sassuolo alla Casa Blanca

Ma attenti alla variante italiana: da Carlo Ancelotti a Roberto De Zerbi. Da qualche tempo girano voci sull'interesse del Real Madrid (in principio fu Cadena Ser) ora arrivano confermere anche dal versante (catalano) di Sport che colloca l'attuale allenatore del Brighton (contratto sino al 2026 con clausola da 10 milioni di sterline) in cima alla lista di gradimento del presidente Florentino Perez. Stando a queste indiscrezioni c'è già stato un incontro interlocutorio tra club ed entourage dell'allenatore. La logica De Zerbi? Allenatore giovane, vincente - la scorsa stagione ha portato il Brighton in Europa League (dove è secondo nel girone e in lotta per il primo posto a -1 dal Marsiglia) - con idee innovative ideale per far rendere al meglio i talenti under 25 del Real Madrid (da Bellingham a Vinicus, passando per Rodrygo, Camavinga e Valverde).