Del Piero scherza dopo la colica. "La mia acqua della salute non arriva negli Usa"

Alessandro Del Piero sta bene, dopo che nei giorni scorsi ha passato qualche brutto momento per colpa dei calcoli renali che lo hanno costretto a un breve ricovero in ospedale.

L'ex campione della Juventus ormai è tornato a casa e ha voluto ringraziare i fan con un video su Instagram.

Pinturicchio, che da anni è testimonial di una nota marca di acque minerali, ha anche scherzato sulla disavventura e su alcune battute che giravano via web: "Ciao a tutti, volevo ringraziare ancora una volta per tutti i messaggi di sostegno che mi avete mandato. Ora sto bene, è tutto ok e questa piccola disavventura è alle spalle e avanti sempre con grande energia e sorrisi come ho visto... sul web. Ma ahimè la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti... peccato", ha concluso l'ex attaccante della Juventus.