Verona-Roma 3-0 respinto il ricorso per il caso Diawara. Le motivazioni

Verona-Roma 3-0 respinto il ricorso per il caso Diawara

La Corte Sportiva D'Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Roma, confermando la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l'Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la societa' giallorossa con la perdita della gara per 0-3 per aver schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 giocatori della rosa (Diawara). La Corte non ha ritenuto valida la tesi difensiva della Roma, che puntava ad ammettere l’errore ma sottolineava che da esso la squadra non avesse tratto beneficio e che, quindi, mancasse l’elemento del dolo.

Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: resta il 3-0 a tavolino per il Verona. Le motivazioni

"Il Collegio non può non rilevare e sottolineare la circostanza sopra già evidenziata ovvero che la stessa A.S. ROMA S.p.A. ha ammesso di aver violato le regole di cui al C.U. n. 83/A, non avendo inserito il calciatore, Diawara Amadou, nell'elenco dei 25 giocatori, inviato a mezzo PEC alla Lega il 14.9.2020", ha spiegato nelle motivazioni della decisione la Corte Sportiva d'Appello Nazionale I sezione. "Ciò posto, questa Corte non può che ribadire quanto affermato nel proprio precedente di cui al C.U. n. 030/CSA del 18.10.2016 (confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Prima, con decisione n. 6 del 2017), ovvero che l'art. 4 del C.U. n. 83/A prevede, espressamente, che, per utilizzare un calciatore, la relativa comunicazione deve pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha rilevato che la lista di 25 giocatori utilizzabili in campionato, di cui almeno quattro formati nel club e almeno quattro formati in Italia (C.U. n. 83/A del 20.11.2014), è fondamentale per la tutela del vivaio nazionale, con le modalità e con le tempistiche di trasmissione alla Lega di Serie A, e con la conseguenza che il calciatore, Diawara Amadou, non poteva essere schierato in campo in occasione dell'incontro di calcio Hellas Verona-Roma, disputatosi in data 19.9.2020".