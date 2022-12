Diletta Leotta, After Xmas challenge: allenamento post Natale... mozzafiato

Diletta Leotta show: gli esercizi dell'After Xmas challenge

Dopo la tre giorni di feste, pranzi e cenoni è tempo di rimettersi in forma. E Diletta Leotta lancia la sua After Xmas challenge spopola in rete: la soubrette siciliana dà spettacolo con una serie di esercizi per recuperare la linea perduta... "E voi ci riuscite? Provate a farla dopo tutte queste mangiate", è la sfida di Diletta Leotta. "Se faccio sta roba mi ritrovo in terapia intensiva alla seconda ripetizione", commenta scherzando uno dei followers della showgirl sulla sua pagina Instagram.

Diletta Leotta, After Xmas challenge. Video



Diletta Leotta in questi giorni di Natale si è concessa un po' di meritato riposo nella sua Catania con la famiglia e gli amici, sotto il sole 'primaverile' che sta scaldando il Sud Italia in questo periodo. E con lei è comparso nelle storie Instagram anche il fidanzato e portiere del Newcastle Loris Karius (leggi qui). Per Diletta tra poco sarà tempo di tornare al lavoro: dalla serie A su Dazn che riparte dopo il Mondiale in Qatar (turno infrasettimanale col botto il 4 gennaio: Inter-Napoli big match) a Radio 105 dove conduce ogni mattina con Daniele Battaglia 105 Take Away.