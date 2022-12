Diletta Leotta e Karius, Lautaro e Agustina: vacanze... bollenti. Le foto

Lautaro, Agustina Gandolfo: tintarella sotto il sole caldo d'Argentina

La compagna dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez si rilassa al sole e al caldo in Argentina: Agustina Gandolfo regala ai suoi follower uno splendido scatto in costume.

Per la coppia sono giorni di meritato riposo dopo il lungo Mondiale di calcio che ha visto l'Albiceleste vincere in finale contro la Francia di Mbappè.

Tra qualche giorno Lautaro tornerà a Milano in vista della ripresa della serie A che per l'Inter sarà subito caldissima: la sera del 4 gennaio a San Siro è in programma il big match contro il Napoli di Spalletti.





Diletta Leotta, il sole di Sicilia e... Karius

Relax anche per Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn prende il caldo sole di Sicilia (dove si sta godendo le feste in famiglia): un clima primaverile che sta avvolgendo il Sud Italia in questi giorni a cavallo tra Natale e Capodanno.

E in una delle storie social compare anche il fidanzato Loris Karius: selfie di Diletta con il portiere del Newcastle e il cagnolino della showgirl di Catania. Anche per la Leotta qualche giorno di riposo in vista della ripresa della serie A nel turno infrasettimanale del 4 gennaio.