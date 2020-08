Diletta Leotta e Ibrahimovic la coppia più bollente dell'estate

Diletta Leotta e Ibrahimovic la coppia dell'estate

Tra la conduttrice Diletta Leotta e il calciatore Zlatan Ibrahimovic è scoccata la scintilla.

Secondo quanto riporta il settimanale "Chi", lo stesso Zlatan avebbe infatti confessato ad un amico come tra loro sia scattato qualcosa di più di una semplice amicizia.

Diletta Leotta, con Ibrahimovic è amore?

La conduttrice e il calciatore si sono conosciuti dopo aver fatto da testimonial per un'app di fitness, da subito la sintonia si è trasformata in qualcosa di più.

News Diletta Leotta, l'incontro con Zlatan Ibrahimovic

I due, pizzicati fuori a cena (con amici) anche a Milano, stanno ora trascorrendo le vacanze in Sardegna separatamente, ma questo non significa che la coppia non abbia fatto parlare di sé. Infatti la Leotta e Ibra sono stati visti a cena insieme nello stesso ristorante con gruppi di amici diversi. La conduttrice avrebbe anche invitato il calciatore al suo party di compleanno.

Diletta Leotta rottura con con Scardina

Tornata single dopo la rottura con Daniele Scardina, la Leotta è in Costa Smeralda con le amiche e procede la frequentazione col calciatore indisturbata, per ora.