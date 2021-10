Diletta Leotta, "Ibiza Wild": la regina della serie A mozzafiato. Le foto

Diletta Leotta, "Ibiza Wild": la regina della serie A in bikini. Le foto

Diletta Leotta si gode un po' di relax a Ibiza, approfittando della sosta del campionato di serie A per la Nations League - che ha visto l'Italia chiudere al terzo posto dopo la vittoria sul Belgio per 2 a 1 e la Francia vincere il torneo in finale sulla Spagna (oltre le partite di qualificazioni ai Mondiali del 2022). Il mare e il sole della Spagna le regalano uno scampolo di estate. E le foto i bikini di Diletta accendono i suoi milioni e milioni di followers... Per la Leotta comunque brevissima fuga a Ibiza, ma è già il momento di tornare a Milano dove conduce tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13) 105 Take Away con Daniele Battaglia su Radio 105.