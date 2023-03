Diletta Leotta incinta: il sesso del bebè e quando partorirà la musa della serie A

Diletta Leotta incinta: figlio con Loris Karius. I gossip sulla gravidanza della star di Dazn

Diletta Leotta lo ha annunciato ufficialmente con un video emozionante il 24 marzo: è incinta ("Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia"). La regina del calcio italiano (su Dazn) aspetta un figlio dal portiere del Newcastle Loris Karius. Poi è arrivata anche la prima foto social con il pancino ("Prima vacanza insieme").

Diletta Leotta incinta: quarto mese di gravidanza, aspetta una bambina. Gossip

Intanto arrivano le prime indiscrezioni sulla gravidanza di Diletta Leotta. "Sarà un'estate in rosa per Diletta Leotta che ha annunciato di essere incinta del compagno Loris Karius", scrive il settimanale Chi. "La conduttrice è al quarto mese di gravidanza e secondo quanto "Chi" ha appreso dagli amici aspetta una bambina". Dunque sarebbe fiocco rosa per Diletta e Karius. Con un parto che, seguendo questi rumors e facendo due conti dovrebbe arrivare attorno alla fine di agosto a ridosso dunque dell'inizio della prossima stagione di serie A (la prima giornata è prevista per il weekend del 20/8 secondo quanto ha comunicato la Lega Calcio nei mesi scorsi).

