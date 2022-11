Diletta Leotta lavora in pigiama (le foto): fans in delirio. E con Karius...

Diletta Leotta, Karius, l'amore e il lavoro in "pigiama"

"Work in pajamas", "lavoro in pigiama", scrive Diletta Leotta in uno dei post più cliccati della settimana sui social. La soubrette e regina della serie A (su Dazn) ha decisamente fatto un bel regalo ai suoi fans pubblicando due foto bellissime. Intanto la storia d'amore tra Diletta Leotta e il portiere tedesco Loris Karius tiene banco anche in Inghilterra (dove gioca lui: l'ex Liverpool oggi è l'estremo difensore del Newcastle). Se in Italia Chi aveva pubblicato le prime foto della coppia dello showbiz più glamour d'Europa (con il primo bacio paparazzato), ora è toccato a The Sun mostrare Diletta e Karius mentre camminano mano nella mano per le vie di Milano: entrambi in total black con giubbotto di pelle e occhiali da sole...



