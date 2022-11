Diletta Leotta e Karius primo bacio paparazzato (FOTO). Ecco dove. Gossip

Diletta Leotta e Karius bacio e cena romantica a Milano

Diletta Leotta e Loris Karius fanno sul serio: il nuovo numero di Chi in edicola questa settimana pubblica le immagini esclusive della loro cena romantica in un ristorante di Milano. Tra la conduttrice di Dazn e il portiere ex Liverpool e ora in forza al Newcastle c'è stato il loro primo bacio in pubblico. I due - si sono conosciuti poche settimane fa a Londra a una cena con amici comuni - non hanno ufficializzato la loro relazione, ma si susseguono gossip e foto nelle ultime due settimane. Insomma, Diletta Leotta con Karius sembra aver trovato l'amore ed essersi lasciata alla spalle la storia con Giacomo Cavalli.





Diletta Leotta e Karius, party di Halloween a Londra

Nelle scorse ore tra l'altro Diletta Leotta era a Londra per un party di Halloween. Un utente su Twitter aveva condiviso la foto rubata durante la festa con la conduttrice immortalata insieme a Loris Karius