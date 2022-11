Diletta Leotta e Karius: party a Londra (e foto rubate sui social...). Gossip

Diletta Leotta e Loris Karius, party a Londra. Gossip

Diletta Leotta e Loris Karius, arriva una nuova puntata della presunta (ancora non ci sono conferme ufficiali) storia d'amore tra i due. Nei giorni scorsi l'ex portiere del Liverpool era stato paparazzato nel palazzo di Milano dove vive la presentatrice di Dazn e si era rafforzate le voci sul loro amore (un gossip che aveva spiazzato tutti: fino a un mesetto fa gli esperti delle cronache rosa parlavano ancora di Diletta Leotta e Giacomo Cavalli).

Diletta Leotta, party a Londra, vestito da sogno. "Beato Karius"

Ora, è toccata a Diletta Leotta la trasferta in Uk: la musa della serie A di calcio ha condiviso alcune foto sul suo profilo Instagram in cui appare a Londra per festeggiare Halloween (prima di trasferirsi a Liverpool per la sfida di Champions League che vedrà i Reds contro il Napoli). Outfit completamente nero e mozzafiato. "Beato Karius", commenta uno degli 8,6 milioni di follower della Leotta. "Karius hai vinto la champions League con lei…", scrive un altro ammiratore di Diletta.





Diletta Leotta e Karius, party insieme a Londra: le foto rubate sui social

Negli scatti non appare il portiere tedesco attualmente al Newcastle, ma, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, "alla festa con Diletta Leotta e gli amici ci sarebbe stato anche Karius, immortalato da un fugace scatto che ha iniziato a circolare sui social. Nella foto, Diletta e il portiere ex Liverpool sembrano destreggiarsi tra i partecipanti al party londinese a tema Halloween in atteggiamento molto intimo. A questo punto non resta che aspettare per l'annuncio ufficiale".