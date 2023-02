Diletta Leotta gol a Sanremo 2023: "bimbe del Festival" con Chiara Francini e... Foto-Video

Diletta Leotta va in gol a Sanremo 2023

Diletta Leotta star di Sanremo 2023 senza neanche esser salita sul palco dell'Ariston.

La musa della serie A (by Dazn) tra un impegno di campionato (sabato scorso era a San Siro per il derby Inter-Milan) e l'altro (aspettando il prossimo weekend calcistico) sta vivendo la settimana del Festival direttamente sul campo (qui la sua sfilata sul red carpet).

Durante la mattinata Diletta Leotta conduce come sempre il programma 105 Take Away con Daniele Battaglia e nel corso della giornata allieta i follower con post e storie social.

Diletta Leotta a Sanremo 2023, match di calcio balilla con Marco Mengoni



Diletta Leotta, Chiara Francini e Giulia Salemi a Sanremo 2023

E dopo la partita con Mengoni, ecco Diletta Leotta che pubblica il video della serata in compagnia di Chiara Francini e Giulia Salemi: "le bimbe di Sanremo" che cantano al ristorante...