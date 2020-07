Diritti Serie A, in corsa ci sono anche i fondi di debito

Ci sono anche i fondi di debito in corsa per i diritti Tv della Serie A. Al momento, solo di private equity come Bain, Advent, Cinven e CVC, e sembra che il fondo inglese abbia messo sul piatto 2,2 miliardi per il 20% del pacchetto in cui sarebbero confluiti i diritti tv della Serie A per i prossimi 10 anni. Lo riporta MF-Milano Finanza, che sottolinea come il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, potrebbe ricevere proposte definite "choc, in grado di sparigliare le carte sul tavolo".

In pista potrebbero scendere grandi società come Gso, braccio di investimento nel private debt del colosso americano Blackstone (della quale si era già parlato), e Kkr, senza escludere altri player di settore. A conferma di questa tendenza c’è da registrare che anche i francesi di Tikehau, egualmente specializzati nel debito, avrebbero in passato esaminato il dossier, salvo poi preferire non proseguire nell’operazione.

Sempre sul fronte diritti tv, MF-Milano Finanza parla anche della possibilità per la Lega di farsi scontare da un fondo interessato i pagamenti relativi all’ultima stagione del triennio 2018-2021. I club potrebbero così incassare subito i circa 1,3 miliardi di euro previsti per il 2021 dai contratti con i broadcaster. Dalla somma andrebbe ovviamente sottratta la percentuale dovuta al fondo per l’anticipo, ma l’incasso immediato potrebbe essere ossigeno per alcune società in difficoltà finanziaria per lo stop imposto dalla pandemia.