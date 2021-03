Diritti tv serie A: Dazn perde un voto nella sfida a Sky. Novità sui fondi...

Diritti tv serie A, Dazn scende a dieci voti nella 'guerra' a Sky

Dieci voti a favore dell'offerta di Dazn (contro gli undici della settima precedente) nell'ultima assemblea della Lega Calcio svoltasi in queste ore per quanto concerne l'assegnazione dei diritti tv della serie A nel triennio 2021/2024 (a 13 giorni dalla scadenza delle offerte). I rappresentanti delle squadre si rivedranno la prossima settimana, ma il tempo stringe. Nel corso dell'assemblea, sul tavolo anche i diritti tv internazionali della serie A: è stata infatti creata una commissione per il terzo e ultimo bando.

Diritti tv serie A, Cagliari non vota Dazn

Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese hanno confermato la loro decisione a favore di Dazn, mentre il Cagliari ha scelto di non votare. Nove club hanno confermato la loro astensione anche questa settimana: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Va ricordato che servono 14 voti a favore per prendere una decisione ufficiale nell'assegnazione dei dititti del calcio italiano.

Diritti tv serie A, Sky vs Dazn: le offerte

Sky offre 750 milioni e non potendo trasmettere partite in esclusiva su internet propone di costituire un “canale della Lega” online; Dazn mette sul piatto un’offerta di 840 milioni per il campionato in streaming: 7 partite in esclusiva, 3 in condivisione.

Diritti tv serie A e fondi nel calcio italiano: calcio italiano spaccato

Sulla spaccatura dei club nell'assegnazione dei diritti della serie A pesa lo stallo legato all'ingresso dei fondi nel calcio italiano con i alcunigrandi club che nelle ultime settimane hanno bruscamente frenato (anche nell'ottica del loro possibile ingresso in una eventuale Superlega europea che sostituirebbe la Champions League oltre che nelle prospettiva di una perdita di potere decisionale delle società con l'entrata dei fondi): Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento e Crotone, Cagliari, Milan, Udinese e Parma sono favorevoli ai fondi. Tredici e sette e anche su questo fronte la spaccatura è servita.

LEGA SERIE A, COMITATO PRIVATE EQUITY INCONTRERA' CONSORZIO CVC-ADVENT-FSI

Su questo fronte emerge una novità: nei prossimi giorni, il Comitato preposto all'operazione private equity e l'Ad De Siervo incontreranno il Consorzio CVC-Advent-Fsi per negoziare l'ultima migliore proposta da sottoporre all'attenzione delle Società.