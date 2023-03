Djokovic incredibile, salta Indian Wells (e non solo) perché non vaccinato

Tennis: Djokovic salta Indian Wells perché non vaccinato

Nole Djokovic nuovamente escluso da un torneo perchè non vaccinato. Il mondo sembra aver archiviato la pandemia covid, eppure al serbo viene mostrato ancora un cartellino rosso: il tennista numero 1 delle classifiche Atp (reduce dalla prima sconfitta dell'anno in semifinale a Dubai dopo un match spettacolare contro Medvedev: si chiude la striscia di 15 vittorie consecutive nel 2023 - con un Australian Open dominato - e sono 20 considerando il finale della scorsa stagione) non potrà giocare il torneo Masters 1000 di Indian Wells che parte l'8 marzo.

Nole non avendo il vaccino contro il Covid non può entrare negli Stati Uniti. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo californiano.

Djokovic: addio a Indian Wells e anche al Master 1000 di Miami

Il senatore Rick Scott ha spiegato su Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di 'deroga' al vaccino di Djokovic. Novak non solo dovrà saltare Indian Wells, ma anche il successivo Master 1000 che si giocherà a Miami, dal 19 marzo al 2 aprile. Gli Usa hanno esteso fino all'11 maggio l'obbligo di vaccinazione per chi viene dall'estero. Con Djokovic out, Nikoloz Basilashvili è entrato nel tabellone principale di Indian Wells.

