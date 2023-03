Vlahovic flop (anche) a Roma. Juventus, i conti non tornano. E il Newcastle...

Vlahovic fantasma in Roma-Juventus. Un 2023 difficile per il 9 della Juve

Doppietta contro la Salernitana (un gol su rigore), poi quattro partite a secco in campionato e un bilancio di due reti in 6 partite nel nuovo anno in campionato da quando è rientrato in campo il 29 gennaio col Monza (sono 3 in 9 contando quella al Nantes in Europa League) Dusan Vlahovic fatica a diventare il faro della Juventus in una stagione difficile che lo ha visto a lungo fermo e tormentato dalla pubalgia. Ma, al netto delle attenuanti legate a una condizione fisica non al top, l'attaccante serbo, pagato 70 milioni poco più di un anno fa alla Fiorentina, non è ancora riuscito a prendersi davvero il ruolo da protagonista che tutti si attendevano. Nella notte nera di Roma, il numero 9 bianconero forse non è stato assistitito a dovere, ma la sua prestazione certamente è stata insufficiente: un paio di tiri di scarsissima pericolosità verso la porta di Rui Patricio, nove passaggi riusciti e poco altro. Annullato da Smalling e impalpabile.

Con Milik fuori (non rientrerà fino alla sosta di fine marzo) e Kean squalificato (rosso da record, entrato all'88° è stato espulso alll'89° di Roma-Juventus: 40 secondi per farsi espellere: Allegri ha spiegato che sono arrivate le scuse, ma ci sarà una "grossa multa" per lui), la Juventus nelle prossime partite dovrà insistere ancora su Vlahovic, sperando che arrivino segnali diversi rispetto a quelli visti sin qui.



Dusan Vlahovic (Lapresse)



Juventus-Vlahovic: dal Newcastle a Chelsea-Bayern Monaco. I rumors sul Real Madrid...

In mezzo ci sono le voci di calciomercato. Vlahovic non è in vendita, ma neppure incedibile. Di fronte a un'offerta importante (dai 90 milioni in su) la sensazione è che la Juventus in estate potrebbe anche decidere di cederlo (magari andando poi sul talento dell'Atalanta, Hojlund....). Nelle ultime ore si parla di una pista Newcastle: i Magpies sono club ambizioso e ricco (proprietario il fondo sovrano dell'Arabia Saudita) vogliono un numero 9 top e gli garantirebbero non solo ingaggio adeguato, ma un ruolo di primo piano.

Dall'Inghilterra sono tornati fuori anche i rumors sul Chelsea, che sta cercando un centravanti. Qualche settimana fa dalla Spagna si parlò di un'idea Real Madrid nel caso Florentino Perez dovesse decidere di cercare sin dall'estate un'erede di Karim Benzema (che farà 36 anni a dicembre, sembra ancora molto competitivo e motivato, ma attenti alle sirene arabe con offerte da mille e una notte che non si sono chiuse con lo sbarco di Cristiano Ronaldo). Sullo sfiondo Bayern Monaco (il cui primo obiettivo sarebbe Harry Kane del Tottenham), Manchester United e Arsenal. Voci, indiscrezioni, ma l'estate è lontana e la Juventus ha bisogno subito di un Vlahovic all'altezza per recuperare terreno in campionato a prescindere dal verdetto sulla penalizzazione e cercare di farsi strada in Europa: la doppia sfida degli ottavi di finale contro il Friburgo è alle porte. Vietato sbagliare.