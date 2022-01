Djokovic, problemi con il visto: bloccato a bordo dell’aereo in Australia

Tennis, Djokovic bloccato a bordo dell'aereo in Australia: problemi con il visto

Novak Djokovic non e' potuto scendere dall'aereo che lo ha portato in Australia per partecipare agli Open di Melbourne perche' nel suo visto non e' indicata l'esenzione medica dal vaccino anti-Covid: lo riferiscono i media australiani. Un errore burocratico starebbe impedendo al numero uno del tennis mondiale di lasciare il velivolo atterrato a Tullamarine, l'aeroporto internazionale di Melbourne, verso le 23:30 ora locale. Sulla controversa questione dell'esenzione ricevuta da Nole per partecipare al torneo, a quanto pare, sarebbe in atto un rimpallo di responsabilita' tra lo Stato di Victoria e il governo federale, dopo le accese polemiche scoppiate nel Paese per quello che e' apperaso come un ingiustificato favoritismo.

Lo Stato di Victoria, che inizialmente aveva assecondato la scelta di Tennis Australia di autorizzare l'esenzione per il 34enne tennista serbo notoriamente 'No vax', non si vuole assumere la responsabilita' per il suo ingresso nel Paese. "Non forniremo a Djokovic un visto individuale per partecipare al torneo", ha spiegato la ministra dello sport ad interim dello Stato Jaala Pulford, "siamo sempre stati chiari su due punti: l'approvazione dei visti riguarda il governo federale e le eccezioni mediche riguardano solo i medici". Da parte sua, il premier australiano, Scott Morrison, ha assicurato che Djokovic verra' "rimesso sul prossimo volo" in partenza se non sara' in grado di spiegare i motivi che giustificano la sua "esenzione medica" dal vaccino.