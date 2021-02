Dominik Paris is back: trionfa nella Discesa di Garmish. Ottimo Innerhofer

Dominik Paris vince la Discesa Libera di Garmish. Innerhofer quinto

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020/2021. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 1'33''81, 37 centesimi meglio del leader di specialita', lo svizzero Beat Feuz, e 40 centesimi piu' veloce dell'austriaco Matthias Mayer. La gara e' stata interrotta per molti minuti dopo la caduta del tedesco Josef Ferstl che ha sfondato la rete di protezione ma non ha riportato conseguenze.

Per "Domme" e' la 19° vittoria in Coppa del Mondo, la prima dopo l'infortunio al crociato del ginocchio destro della scorsa stagione. Buona prova anche di Christof Innerhofer, 5° a 72 centesimi di ritardo. Segnali importanti in vista dei Mondiali di Cortina che iniziano lunedì (Paris è campione iridato in carica di Super-G) a pochi giorni dalla brutta notizia legata all'infortunio (stagione finita) di Sofia Goggia (che sarebbe stata favoritissima in Discesa e tra le pretendenti alla vittoria in Super-G).

Piu' indietro Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi, rispettivamente 22° e 30°. Fuori dalla top 30 Florian Schieder (36°), Riccardo Tonetti (44°) e Pietro Zazzi (47°)