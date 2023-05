Donnarumma papera, Auxerre-Psg, l'errore dell'ex Milan è grave

Donnarumma papera con l'Auxerre. Mbappè fa volare il Psg a un passo dal titolo

Il Psg batte 2-1 l'Auxerre, ma fa il giro del web l'errore di Donnarumma sul tiro non irresistibile di Sinayoko che passa sotto la pancia dell'ex portiere del Milan al 51° e rischia di riaprire una partita messa in ghiaccio da Mbappè (doppietta con gol al 6° e 8° del primo tempo).

"Gigio è soprattutto un grande professionista e sta migliorando nella lettura del gioco. Lo vedo più deciso nel leggere le traiettorie. È un grande punto di forza, occupa tanto spazio, ha grandi riflessi e fa parate decisive. Sta iniziando a dirigere la sua difesa ma ha bisogno di essere ancora più aggressivo. Non può ammettere, quando siamo in vantaggio 3-0, di subire gol, deve essere più esigente con se stesso, ma anche con i compagni, per diventare uno dei migliori portieri del mondo", aveva detto Galtier di Donnarumma alla vigilia della partita tra Psg e Auxerre.

Parole quasi profetiche: Donnarumma sicuro che ha vanificato con un errore clamoroso una prova positiva.

Tornando al Paris Saint Germain il titolo comunque è a un passo: ha 6 punti di vantaggio sul Lens a due giornate dalla fine e manca solo la matematica per laurerarsi nuovamente campione in Ligue 1 al termine di un'altra stagione vincente in Francia e deludente in Europa (eliminazione agli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, dopo un girone chiuso al secondo posto dietro al Benfica che aveva portato al duro sorteggio con i bavaresi).

