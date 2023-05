Donnarumma a spasso per il campo e spalle al pallone: Psg, incredibile gol preso

Psg-Lorient, l'immagine virale di Donnarumma nell'azione del gol del 3-1

Il Psg perde in casa contro il Lorient per 3-1 e vede il Marsiglia di Igor Tudor (grande stagione in panchina e gli occhi della Juventus su di lui) a 5 punti di distacco quando mancano 5 giornate. La squadra dello sceicco resta favorita nella vittoria del campionato francese, ma intanto esplode la contestazione dei tifosi parigini (che nelle scorse settimane avevano mal digerito l'ennesima eliminazione prematura in Champions League) al centro d'allenamento: nel mirino la dirigenza del club, col presidente Al-Khelaifi in testa.

Il ko nel weekend è stato clamoroso: dopo che Mbappé era riuscito a pareggiare alla mezz'ora, la squadra anziche operare il sorpasso è crollata.

Giornata nera anche per Gigio Donnarumma. Nell'azione del 2-1, Faivre è entrato in area e superando Verratti e Bernat, poi ha messo la palla al centro e forse Donnarumma non è riuscito a intervenire, lasciando a Yongwa la possibilità di segnare a colpo sicuro.

Ma nei minuti finali è andata peggio: all'88' è diventata virale l'immagine dell'ex portiere del Milan che corre all'indietro spalle al pallone da quasi a metà campo, in seguiro a un velocissimo ribaltamento di fronte il Lorient: Donnarumma si è parzialmente riscattato con una parata a tu per tu con Dieng, che però non ha evitato il 3-1 sulla ribattuta.

