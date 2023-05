Palladino allenatore del mese. Monza, Galliani lo blinda dalla... Juventus

Palladino, Galliani allontana la Juventus e le big: "Resta a Monza"

Adriano Galliani blinda Palladino al Monza. "Con Palladino ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al Monza - le parole dell'ad all'Ansa - Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l'accordo per prolungare. Non abbiamo mai parlato di soldi, ma confido ragionevolmente che Palladino resti a Monza". Nelle ultime ore erano circolate voci sull'interesse della big (anche la Juventus in caso di divorzio anticipato con Allegri) nei confronti del mister che ha guidato la squadra di Berlusconi alla salvezza. Ma Galliani chiude i discorsi: Palladino e il Monza andranno avanti un altro anno insieme.

Palladino: "A Monza sto benissimo. Con Galliani e Berlusconi c'è rapporto di stima, amicizia e fiducia"

"A Monza sto benissimo, sono grato alla società. Non voglio parlare del futuro, sono focalizzato su queste 6 partite. Con Galliani e Berlusconi c'è rapporto di stima, amicizia e fiducia. Non c'è nessun problema ma penso alla squadra, tutto il resto lo decideremo a fine campionato", ha risposto a distanza Palladino. Le voci che lo vorrebbero sulla panchina di qualche big, Juventus in testa, il prossimo anno? "A volte leggo, altre volte lascio perdere. Fa piacere, mi dà stimolo perchè lavoro 10-12 ore al giorno. Stiamo lavorando bene ed io stesso ho ancora molto da imparare per capire dove mi hanno messo in difficoltà. Sto facendo ancora il corso da allenatore, devo apprendere parecchio e le voci non mi distraggono. Sono focalizzato sui miei calciatori e basta".

Raffaele Palladino (Lapresse)



Palladino del Monza è l'allenatore del mese di aprile in serie A

Il premio Allenatore del Mese di aprile è stato assegnato al tecnico del Monza Raffaele Palladino. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Monza-Roma, in programma mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21.00 allo “U-Power Stadium” di Monza. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 28ª alla 32ª della Serie A TIM 2022/2023.

“Alla prima stagione da allenatore in Serie A TIM Raffaele Palladino si è subito imposto come uno dei tecnici più talentuosi del campionato - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Da quando il coach campano si è seduto sulla panchina del Monza, infatti, i brianzoli hanno conquistato 43 punti in 26 partite, una media da club con ambizioni europee, grazie ad un gioco veloce e pragmatico e all’utilizzo ottimale di tutta la rosa a disposizione. Con i tre successi consecutivi ad Aprile contro Inter, Fiorentina e Spezia, Palladino ha portato i suoi alla salvezza con largo anticipo, meritandosi per la prima volta nella storia del Club il premio di miglior allenatore del mese".

