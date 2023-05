Lautaro via senza Champions, offerta record all'Inter. Calciomercato retroscena

Lautaro, Manchester United sul Toro dell'Inter

Il Manchester United mette Lautaro Martinez nel mirino. Secondo Football Insider, i Red Devils sarebbero pronti a offrire 80 milioni per convincere l'Inter a cedere il giocatore. Il Toro piace molto all'allenatore olandese Ten Hag, che lo considera il giocatore ideale per il suo attacco (quest'anno 21 gol e 8 assist tra campionato, Champions e Coppa Italia e in serie A dopo la doppietta con l'Empoli è salito a quota 17). Anche perché è in salita la possibile trattativa con il Tottenham per Harry Kane (gli Spurs lo valutano 115 milioni).

Lautaro-Inter, senza la Champions attenti alle proposte indecenti

L'Inter considera Lautaro uno dei suoi punti fermi per il futuro e il contratto valido fino al 2026 (rinnovato un anno e mezzo fa) lo testimonia. E il Toro sta benissimo a Milano: lasciare l'Italia non è nei suoi piano attualmente. Ma molto dipenderà dalla qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League (la squadra di Inzaghi è in corsa per uno dei primi 4 posti e in semifinale contro il Milan): in caso positivo l'incasso sicuro dovuto all'ingresso ai gironi darebbe a Suning la forza per resistere a proposte indecenti.

Lautaro Martinez (foto Lapresse)



Lautaro-Inter, 80 milioni dal Manchester United non bastano

Ma un'Inter in Europa League, o peggio, potrebbe essere costretta a sacrificare qualche pezzo pregiato. E gli 80 milioni che il Manchester United vuol mettere sul piatto per portare all'Old Trafford il Toro sarebbero un punto di partenza per una possibile trattativa in uscita: non basterebbero per convincere la società milanese alla cessione di Lautaro Martinez, ma un rilancio verso l'altro dei Red Devils (magari con super proposta d'ingaggio al giocatore) magari mettere in crisi tante certezze. E attenti anche ad Arsenal e Real Madrid che sono alla finestra...