Juventus-Allegri, l'ombra di Tudor sulla panchina di Max. Rumors

Juventus-Allegri, l'ombra di Igor Tudor

Il matrimonio tra Max Allegri e la Juventus si potrebbe chiudere in estate?

Dal club bianconero non arrivano segnali di rottura e il contratto valido per altri due anni (sino al 2025) da 7,5 milioni a stagione non suggerisce prospettive di esonero. "Il divorzio solo con un accordo consensuale o irruzione di altre società", scrive Tuttosport.

Ma in caso di separazione chi per un eventuale dopo Allegri per ripartire la prossima stagione? Il nome più caldo è quello di Igor Tudor.

Tudor che stagione a Marsiglia. E il suo passato alla Juventus...

La bella stagione alla guida dell'Olympique Marsiglia (secondo in Ligue 1 dietro solo al ricchissimo Psg, che ha pure buttato fuori dalla Coppa nazionale) non è passata inosservata: l'ex difensore - 174 gare con la maglia della Juventus - è un profilo ideale.

Tudor conosce bene l'ambiente (è stato anche vice allenatore nel 2020/2021), ha dato un'impronta di gioco interessante al club francese (pressing alto e 4-2-3-1), piace ai tifosi bianconeri (al punto che nelle scorse ore il nome di Tudor è andato in tendenza su Twitter) e sarebbe certamente più semplice da portare a Torino rispetto a soluzioni affascinanti ma costose (da Antonio Conte a Zidane, passando per De Zerbi che ha contratto pluriennale e ricca clausola rescissoria con il Brighton).

Dunque avanti con Allegri in casa Juventus, ma attenti a Tudor...

Leggi anche

Inter-Juventus, Allegri furioso contro i nerazzurri: 'Siete delle m… Finirete sesti'

Inter-Juventus. Bonucci urla ad Allegri, le telecamere pizzicano la reazione. Cos'è successo