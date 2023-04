Bonucci urla ad Allegri, le telecamere pizzicano la reazione. Cos'è successo

Inter-Juventus, Bonucci-Allegri: cos'è successo

Un episodio ha catturato le attenzioni del pubblico durante la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus decisa dal gol di Dimarco (che ha proiettato i nerazzurri alla seconda finale consecutiva). Le telecamere hanno mostrato Leonardo Bonucci lamentarsi nei confronti del mister bianconero Massimiliano Allegri.

Cos'è successo?

Max Allegri aveva visto Leonardo Bonucci non camminava in maniera fluida e stava pensando alla sostituzione, tanto più pensando che il difensore juventino è reduce da un infortunio che l'ha tenuto fuori per due mesi e ultimamente non ha giocato con regolarità: in campionato non giocava da Juventus-Sampdoria del 12 marzo (l'ultima volta dal 1' risaliva al 9 marzo, andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo). Bonucci ha visto il cambio imminente con Danilo e ha chiesto al tecnico di attendere rassicurandolo sulle sue condizioni. "Aspetta a fare il cambio". Ma poco dopo (minuto 65°) la sostituzione è stata effettuata e Leonardo Bonucci è tornato in panchina scuro in volto e contrariato.

Bonucci sul cambio operato da Allegri in Inter-Juventus: "Non stavo discutendo"

"Al momento del cambio ti abbiamo visto discutere..." hanno chiesto a fine partita. "No, non stavo discutendo, cominciavo ad avere dei crampi e per non sprecare uno slot avevo detto: comincio ad avere dei crampi, quando c'è il prossimo slot tenete in considerazione questo' Poi non so se loro hanno capito che volessi farlo subito, ma non è assolutamente un problema, la sostituzione va bene. Non ho mai fatto polemiche di questo genere e mai le farò", le parole di Leonardo Bonucci ai microfoni di Mediaset.