Donnarumma papera, Psg ko col Bayern. Cassano: "Disastro, sta facendo casini"

Il Psg perde in casa contro il Bayern Monaco: 0-1 pesante che mette a fortissimo rischio la qualificazione ai quarti di Champions League. Pesa un errore di Donnarumma: cross da sinistra di Alphonso Davies, Coman calcia al volo di piatto destro, il pallone è centrale, rasoterra e non forte, ma passa sotto il corpo di Gigio. L'ex portiere del Milan successivamente si riscatta con due buoni interventi: salva prima su Choupo-Moting e poi nega il gol a Pavard, ma l'errore grave che porta la squadra tedesca in vantaggio è un macigno nella notte maledetta del Paris Saint Germain che ora sarà chiamato a un'impresa nel match di ritorno (l'8 marzo, così come Tottenham-Milan) per evitare una nuova delusione europea.

Donnarumma, Cassano: "Un disastro completo, continua a fare casini su casini anche stasera"

Nel post partita, Antonio Cassano nel corso della diretta social della Bobo Tv, boccia Donnarumma. "Cosa mi avevi detto subito gli Europei, Bobo? Io non dimentico, quando mi parlate io ascolto e ricordo e sono sempre sul pezzo… cosa mi avevi detto?", le sue parole rivolgendosi a Vieri. "Mi hai detto che il portiere più forte del mondo è Donnarumma… Il più forte? Sta facendo disastri su disastri, altro che".

L'analisi dell'ex campione di Milan, Real Madrid e Inter su Gigio è netta: "Un disastro completo, continua a fare casini su casini anche stasera, così come contro il Monaco… Arrivi ad un certo punto in cui poi devi solo dimostrare di valore… Ha fatto un errore pazzesco e clamoroso".

"La verità è che una cosa è stare in Italia e giocare in Italia, dove ti calcia mia madre, mio cugino, Nicola (Ventola, ndr) con le ciabatte… Poi quando ti capitano queste situazioni qui, dove ci sono dei giocatori seri, capitano queste cose qua: Coman ha fatto un tiro centrale, normale e tu fai una bruttissima roba…", la conclusione di Cassano.

