Donnarumma e il Psg, notte nera in Champions contro il Barcellona

Cade in Champions League al Parco dei Principi il Psg: 2-3 con il Barcellona che complica i sogni di semifinale della squadra francese.

La difesa va in... barça e Gigio Donnarumma vive una notte molto complicata. Prima ha un'incertezza con uscita a vuoto su azione d'angolo che rischia di regalare a Lewandowski il gol (Nuno Mendes salva), poi l'ex portiere del Milan smanaccia su cross di Yamal, palla poi finita sul piede di Raphinha: il brasiliano ringrazia e segna a porta vuota il gol del momentaneo 0-1. Va sottolineato che l'uscita bassa dell'estremo difensore arriva perché la difesa del Psg era messa molto male sull'azione del Barça.

Poi il 2-2 nasce da un suo rinvio non preciso (ma da lì alla rete, la squadra di Xavi taglia in due centrocampo e retroguardia transalpina in 3 passaggi...). Il gol-vittoria di Christensen è con un colpo di testa nell'area piccola (da calcio d'angolo di Gundogan): difesa del Paris Saint Germain colpevolmente ferma, Donnarumma poteva uscire? La sua immagine sulla linea di porta ha attirato qualche critica, anche se era un cross molto ben calciato e insidioso che non aiutava un'uscita.

Donnarumma (foto Ipa)



Donnarumma, Psg-Barcellona da incubo. Stroncato in Francia: "Incorreggibile"

Gigio intanto viene bocciato dai media francesi. "L'incorreggibile Donnarumma" scrive L'Equipe che, gli rifila un 3 in pagelle molto severo. "Sbaglia ancora quando le montagne ‘si alzano'. É coinvolto nelle reti della squadra avversaria, respingendo male un cross di Yamal, sbagliando un rinvio e restituendo la palla agli spagnoli sul secondo gol. Doveva fare meglio anche sul terzo gol". Appena mezzo voto da Le Parisien.

Donnarumma, Capello: "Deluisione. Ha commesso degli errori importanti"

Nel post partita di Sky Sport, Fabio Capello commentando la prestazione di Gigio dice: "La delusione è stato Donnarumma, che doveva essere il punto di forza. Credo che probabilmente quando gioca a Parigi in casa non è così tranquillo. Le partite migliori le gioca fuori casa. I mormorii lo condizionano. Ha commesso degli errori importanti. La palla rinviata sbagliata, l'uscita sul terzo gol è pesante, è a un metro e mezzo dalla linea è la sua".