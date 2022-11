Totti e il primo scatto ufficiale con Noemi Bocchi a Dubai. FOTO

Il primo scatto ufficiale di Francesco Totti e Noemi Bocchi. FOTO

Niente più scatti rubati. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati fotografati ufficialmente per la prima volta. L’ex numero 10 della Roma, insieme alla sua nuova fiamma, sono volati fino a Dubai per sfilare sul red carpet del Globe Soccer Awards. L'evento, giunto alla 13esima edizione,

Ma non solo negli Emirati Arabi. Tra i calciatori più rinomati del panorama nostrano, Totti presenzierà anche in Qatar, in occasione dei Mondiali, come ambasciatore per la Serie A per promuovere il calcio italiano.