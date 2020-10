Dybala ancora ko: Juventus in ansia per la Joya

Paulo Dybala tiene in ansia la Juventus. La Joya ha saltato la sfida tra Argentina sfida ed Ecuador e successivamente è stato costretto a rinunciare pure al secondo match, in programma contro la Bolivia, valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar. L'attaccante bianconero continua ad accusare un problema gastrointestinale. "Dybala non è in condizioni fisiche idonee".

Dybala salta anche Bolivia-Argentina. Juventus spera di recuperarlo contro il Crotone

A questo punto il numero 10 della Juventus potrebbe rientrare anzitempo a Torino e cercare di recuperare per la sfida di sabato sera in casa del Crotone. La stagione del campione bianconero nonè ancora iniziata, dopo l'infortunio del 7 agosto in occasione della partita di Champions League contro il Lione quando, Dybala - un'elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra - entrò in campo nel corso del secondo tempo, ma poi fu costretto a uscire dopo 13'. Pirlo aveva convocato Dybala per la gara di campionato contro la Roma, ma non era riuscito a metterlo in campo (complice anche l'espulsione di Rabiot che aveva cambiato i piani del tecnico juventino) e poi inserito nella lista dei disponibili per quella non giocata contro il Napoli.