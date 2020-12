Dybala-Juventus rinnovo o plusavalenza da record. Pogba-Juve si può

Dybala-Juventus, dichiarazione d'amore della Joya

Paulo Dybala rinnova o non rinnova con la Juventus? La Joya, tornato al gol nel match vinto 3-1 contro il Genoa, nelle scorse ore ha fatto una dichiarazione d'amore nei confronti della società e della maglia bianconera. "Contratto? Se ne parla tanto, c'è tanta gente che parla, il mio procuratore è stato a Torino tanto tempo. Mi dispiace che si parli di soldi e di cifre, sono cose inventate. Parlare di cifre nella situazione attuale mette le persone contro di me. Cerco di dire sempre la verità ed è la cosa più logica. Il futuro? Io amo la Juventus. L'ho sempre detto. Non parlo mai, quando dico cose che non sono vere mi arrabbio. Ho un bel rapporto con i tifosi e devono stare tranquilli. Sono molto leale e la gente lo sa".

Dybala-Juventus, la risposta di Andrea Agnelli

E non è tardata la risposta del presidente juventino Andrea Agnelli a Dybala. “Ho sentito le dichiarazioni, fa parte del mio mestiere. La notizia positiva è il gol su azione, Paulo ha avuto un momento difficile dopo aver contratto il Covid. Ho sentito con enorme piacere il suo amore per la Juve, è un amore ricambiato. Vediamo in lui il capitano di domani. L'altro elemento, a me risulta che abbia già ricevuto una proposta che lo pone tra i primi venti giocatori più pagati in Europa. Stiamo aspettando serenamente una sua risposta, la cosa più importante è che risponda sul campo. Tutti insieme vorremmo diventasse uno dei primi cinque giocatori in Europa, lui ancora non lo è e lo sa”

Dybala, l'offerta di rinnovo della Juventus

La proposta di rinnovo del contratto da parte della Juventus a Dybala è stata messa sul tavolo e viene ritenuta importante dal club bianconero. Ma la Signora chiede alla Joya anche un salto di qualità sul terreno di gioco.

Dybala-Juventus, rinnovo o plusvalenza

Il contratto Dybala-Juve è in scadenza nel 2022, quindi andranno prese decisioni a breve, per chiarire la situazione prima che si entri nell'ultimo anno di contratto. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontro con l'entourage dell'attaccante bianconero per il prolungamento. Resta il fatto che a gennaio Dybala a suon di ammortamenti a bilancio varrà poco più di 8 milioni e sarebbero 5,5 mln in estate. Una sua eventuale cessione porterebbe a una ricca plusvalenza.

Dybala-Juventus e Pogba-Juventus, intrecci nel mercato bianconero

Non è un segreto che il Manchester United prenderebbe volentieri l'argentino: lo avrebbe scambiato con Lukaku un anno e mezzo fa, ma Paulo volle fortemente restare a Torino. E lo scenario di un affare Dybala-Pogba, con il centrocampista francese nuovamente in bianconero potrebbe piacere ai Red Devils. La Juve poi riaccoglierebbe volentieri il Polpo e lo stipendio da 15 milioni netti è un problema sì, ma non insormontabile (il Decreto Crescita darebbe una mano...).

Ma il problema in questo caso sta tutto nella volontà di Dybala di resta bianconero. In questo scenario resta vigile anche il Psg (in ottica luglio), che segue l'evoluzione del rapporto tra la Joya e la Signora. E così pure il Barcellona. Pogba-Juve resta comunque un opportunità per gennaio (o giugno, "Difficilmente i grandi giocatori si muovono a gennaio. Vediamo cosa succede in estate", ha ammonito Mino Raiola) soprattutto se si riuscirà a far spazio nella rosa (con le partenze di Khedira, Bernardeschi e Ramsey)