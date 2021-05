Calciomercato Milan: l'obiettivo per la trequarti è un top della Juventus

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano a rinforzare il reparto avanzato con un nuovo innesto di grande qualità. Si tratta di un top player

Il Milan con la vittoria di ieri con l'Atalanta ha ufficialmente conquistato un posto alla prossima Champions League. La qualificazione alla coppa permetterà ai rossoneri di calcare il massimo palcoscenico europeo dopo 8 anni di attesa ma gli consentirà di aumentare sensibilmente le entrate econimiche. Si tratta di cifre che serviranno prima di tutto a blindare i giocatori fondamentali per le dinamiche della squadra come Frank Kessié e Gigio Donnarruma (molto dipenderà dalla commissione pretesa dal procuratore Mino Raiola) ma anche per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: per la trequarti si pensa a Ilicic e la "gemma" bianconera

Il direttore sportivo Paolo Maldini sarebbe particolarmente interessato a un nuovo innesto sulla trequarti, forse anche per premunirsi in caso di possibile addio di Hakan Calhanoglu (per lui è arrivata un'offerta dal Qatar per un triennale da 8 milioni di euro l'anno). Secondo quanto riporta la Repubblica, gli obiettivi principali sarebbero due. Il più facilmente raggiungibile sarebbe Josip Ilicic dell'Atalanta. La suggestione, invece, è Paulo Dybala della Juventus. L'argentino ha un valore di mercato di circa 60 milioni di euro e un importante ingaggio da oltre 13 milioni l'anno. Per arrivare alla Joya, il Milan potrebbe proporre uno scambio di giocatori più un conguaglio economico. Recentemente si era parlato di un interessamento della Juventus per il capitano rossonero Alessio Romagnoli, che recentemente ha perso il posto in favore di Fikayo Tomori.