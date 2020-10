Dybala, Pirlo pensa a cambiargli ruolo. Rinnovo con la Juventus in stand by

DYBALA FALSO NUEVE NELLA JUVENTUS DI PIRLO?

Paulo Dybala è pronto al rientro con la maglia della Juventus dopo la panchina all'Olimpico (contro la Roma probabilmente sarebbe entrato, ma l'espulsione di Rabiot ha cambiato i piani in corsa). L'ultima apparizione fu la notte dell'elimazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Due mesi dopo la Joya (votato Mvp dello scorso campionato) è pronta all'esordio con la nuova Juve targata Andrea Pirlo. La domanda è: come verrà utilizzato il talento argentino dall'allenatore bianconero?

E qui arriva qualche indizio interessante: in una squadra che non ha in rosa un vero centravanti dopo l'addio di Higuain (Alvaro Morata è una punta di movimento), Dybala è stato provato da falso nueve, nel tridente con Ronaldo e Kulusevki. O, in alternativa da seconda punta in un attacco a due con CR7 e l'ex Parma in posizione da trequartista, ma scambiandosi spesso posizione con lo svedese. L'idea comunque è di giocare un calcio offensivo che dia meno punti di riferimento possibili agli avversari e non faccia cadere tutto il peso dell'attacco solo su CR7. Di sicuro la Juventus ha assoluto bisogno dell'estro e della creatività della Joya in campo.

DYBALA-JUVENTUS, CONTRATTO IN STAND BY

Fuori invece resta aperta un'altra partita tra Paulo Dybala e la Juve: il rinnovo del contratto. Non c'è fretta in senso assoluto, ma resta il fatto che l'attuale accordo scade il 30 giugno 2022. Meno di due anni. E per ora si è deciso di aspettare la fine del mercato prima di riprendere le discussioni. La richiesta del suo agente Jorge Antun è sempre di 15 milioni di euro netti a stagione, il doppio dello stipendio attuale. Soldi che lo porterebbero a diventare il secondo giocatore più pagato della Juventus dietro a Cristiano Ronaldo. Il club guidato da Andrea Agnelli non vuole arrivare a una cifra così alta per non appesantire il monte ingaggi. Se ne riparlerà...