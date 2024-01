Dybala-Roma, messaggio d'amore, ma è ansia per la clausola della Joya

Dybala, messaggio d'amore alla Roma: "Prepariamoci ad altri trionfi"

"Che viaggio incredibile è stato il 2023! - ha scritto l'attaccante della Roma Paulo Dybala nel suo messaggio di fine anno -. Ogni gol, ogni vittoria, ogni momento passato in campo, è stato un capitolo della mia storia. Un ringraziamento speciale a voi, i miei tifosi, per il vostro amore e supporto incessante. Siete la mia forza e la mia ispirazione. Prepariamoci per nuove sfide e trionfi nel 2024!”

Dybala-Roma tra rinnovo e quella clausola...

Paulo Dybala sta bene a Roma e il messaggaggio d'amore a fine anno ne è un'ennesima dimostrazione. Ma il contratto dell'ex Juventus scade non a brevissimo, neanche troppo in là: 30 giugno 2025. Tradotto: se non arriverà un rinnovo nei prossimi mesi, in estate la Joya entrerà nell'ultimo anno di matrimonio con i giallorossi. Un rinnovo per fare Dybala-Roma a vita? Al momento nessuna offerta ufficiale è ancora arrivata sul tavolo del fantasista argentino.

"È vero che l’ex Juve ha già rifiutato alcune offerte dall’Arabia ma da oggi la clausola rescissoria torna ad essere di 13 milioni di euro per l’estero - scrive calciomercato.com - Una cifra molto bassa se relazionata al valore del giocatore. Il club giallorosso può annullarla per le squadre italiane dietro il pagamento di un bonus al giocatore tra i 3 i 5 milioni di euro".

Palla dunque ai Friedkin, che dovranno decidere il da farsi su Dybala, oltrechè su José Mourinho, il cui contratto è in scadenza a fine stagione..