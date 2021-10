Dybala, svaligiata casa mentre era in Russia con la Juventus. E nel bottino...

Dybala, furto in casa: i ladri svaligiano la villa del fuoriclasse della Juventus

Paulo Dybala ha avuto un brutto ritorno a Torino dopo la trasferta della Juventus in Russia (vittoria 1-0 sullo Zenit): la Joya - al seguito della squadra e pronto per una convocazione in vista della sfida all'Inter - ha trovato la sua casa svaligiata. Alcuni ladri sono entrati nella villa (forzando una finestra al piano terra), situata tra Torino e Moncalieri.

Il furto è stato scoperto dalla vigilanza privata che controllo la zona, ma i malviventi dopo essere entrati nella casa sono poi riusciti a far perdere le loro tracce. Dybala sta facendo l'inventario per capire esattamente cosa gli sia stato rubato, ma sembra che tra gli oggetti andati persi ci sia anche una preziosa collezione di orologi.

Dybala casa svaligiata dai ladri: il precedente di McKennie

A gennaio era toccato a McKennie subire un furto, avvenuto anche quello mentre era impegnato con la Juventus (per la partita di Coppa Italia contro la Spal): in quel caso i ladri avevano portato via scarpe, vestiti firmati e altri oggetti di valore. In passato anche altri juventini (Marchisio e Camoranesi) avevano avuto la stessa disavventura.