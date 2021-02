Dzeko-Sanchez, la verità dell'Inter sullo scambio con la Roma. E Lautaro...

DZEKO-INTER, SANCHEZ-ROMA: LE PAROLE DI MAROTTA

"Lo scambio Dzeko-Sanchez? Abbiamo sempre ribadito che non avremmo mai destinato alcun euro a questo mercato, l'audacia espressa dai procuratori e' andata oltre una logica di trattativa potenziale dei club. Al di la dell'incontro cordiale, non si sono mai sviluppate cose concrete per poter arrivare ad una vera e propria negoziazione". L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha ribadito come privi di un reale fondamento i rumors di uno scambio con la Roma tra Sanchez e Dzeko.

LAUTARO E BASTONI, IL PUNTO DI MAROTTA SUI RINNOVI DELL'INTER

"Stiamo agendo in un regime conservativo, nel senso di valorizzare al massimo il nostro patrimonio - sottolinea ancora il dirigente nerazzurro a Sky Sport nell'ultimo giorno del CALCIOMERCATO invernale - E' anche una forma di rispetto per i giovani che hanno dimostrato nel tempo e con dei risultati di essere all'altezza del ruolo che ricoprono".

ERIKSEN-INTER, LE PAROLE DI MAROTTA

"L'Inter e' uno dei club piu' importanti al mondo, non esistono titolari fissi e i giocatori vanno valutati non per i minuti che giocano ma per quanto riescono a dare. Oggi contiamo su un gruppo di professionisti che sta facendo il proprio dovere ed Eriksen e' uno di questi".