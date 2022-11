Eicma 2022 show, la Ducati di Pecco Bagnaia e le modelle più belle... Le foto

Eicma 2022: Ducati (di Pecco Bagnaia), moto e bellissime ragazze a Rho-Fiera Milano

Eicma è tornata: l'esposizione internazionale delle 2 ruote (a Rho-Fiera Milano da giovedì 10 novembre a domenica 13 novembre) celebra il trionfo della Ducati e di Pecco Bagnaia nel mondiale MotoGp (leggi anche: Chi è Domizia Castagnini la fidanzata fashion buyer del pilota piemontese): un successo storico a 50 anni dall’ultima doppietta tricolore, moto e pilota, con Giacomo Agostini su MV Agusta 500 nel 1972. E a 13 dal trionfo di Valentino Rossi (nono e ultimo titolo iridato del Dottore): dopo di lui nessun italiano riuscì di nuovo a trionfare in MotoGp (3 volte Andrea Dovizioso è stato vice-campione, poi anche Franco Morbidelli e lo stesso Pecco un anno fa). Non solo Ducati, tanti modelli di moto innovative all'Eicma 2022. Senza dimenticare ovviamente le stupende ragazze che rendono la Fiera delle 2 ruote ancora più affascinante...

EICMA 2022, le moto top a Milano