Francesco Pecco Bagnaia, chi è Domizia Castagnini: fidanzata fashion buyer

Pecco Bagnaia, il dolce bacio alla fidanzata Domizia Castagnini dopo il titolo MotoGp 2022

Francesco Pecco Bagnaia è nella storia: campione di MotoGp nel 2022 (lui che vinse anche in Moto2): un trionfo tutto italiano (sulla Ducati) che riporta l'Italia in cima al mondo come non accadeva dai tempi di Valentino Rossi. In mezzo tante bellissime imprese sfiorate: da Andrea Dovizioso (tre volte vice campione iridato dopo duelli spettacolari col fenomeno Marc Marquez) a Franco Morbidelli (secondo alle spalle di Mir nel 2020) sino proprio a Bagnaia che un anno fa chiuse dietro a Fabio Quartaro (quest'anno superato dopo che il fuoriclasse della Yamahaera arrivato ad accumulare 91 punti di vantaggio dopo il Gp del Sachsenring a giugno). E al fianco di Bagnaia in questa cavalcata vincente c'è da tanti anni la fidanzata Domizia Castagnini. Insieme alla sorella del pilota, Carola, ovviamente era nel box di Valencia a sostenere Pecco nel giorno che l'ha consacrato campione del mondo della MotoGp. Nel post gara il pilota della Ducati ha raggiunto con lei la cabina di commento Sky dove c'erano Guido Meda e Mauro Sanchini. E quando le hanno chiesto un commento a questa giornata emozionante è intervenuto subito Pecco, scherzando sullo stato d'animo della compagna: "Non parla altrimenti piange di nuovo". Sorriso in studio, poi la scena dolcissima di Bagnaia che dà un bacio alla sua Domizia.





Pecco Bagnaia, chi è Domizia Castagnini la fidanzata del campione del mondo MotoGp

La fidanzata di Pecco Bagnaia, Domizia Castagnini ha 29 anni ed è una fashion buyer (ossia chi acquista capi delle varie maison di moda da portare in negozio). Entrambi sono originari di Chivasso (provincia di Torino) e si conoscono dall'infanzia. Ma l'amore è sbocciato sei anni fa, da fine 2019 convivono nella loro casa di Pesaro insieme al loro cane "Turbo". Domizia ha un buon seguito social, dove conta 29mila follower sul suo profilo Instagram. “Durante i primi due anni in MotoGP era difficile trovare un modo per distrarlo o tirarlo su di morale. Era questo il mio ruolo più importante. Il nostro rapporto non è mai cambiato particolarmente. Quando però il tuo compagno si realizza professionalmente, è una felicità per la coppia. Ho sempre avuto grande stima per lui. Vederlo felice mentre realizza i suoi sogni è una soddisfazione anche per me”.

Pecco Bagnaia e la fidanzata Domizia Castagnini