Eleonora Incardona, scollature vertiginose: con l'ex cognata di Diletta Leotta l'Inter vola

Eleonora Incardona, l'Inter vola con lei

Eleonora Incardona fa sognare i tifosi dell'Inter: la bellissima influencer e imprenditrice in queste ultime settimane ha pubblicato diverse foto legate al mondo nerazzurro con cui ha avuto delle collaborazioni di lavoro nel corso di questa entusiasmante stagione che ha portato due trofei in bacheca (Supercoppa Italiana vinta contro il Milan e Coppa Italia conquistata in finale con la Fiorentina) oltre alla favolosa cavalcata in Europa conclusasi a Istanbul (finale di Champions persa contro il Manchester City dopo aver sfiorato più volte almeno il gol dei supplementari).

Eleonora Incardona, l'ex 'cognata' di Diletta Leotta e le scollature vertiginose 'interiste'

E proprio nello stadio della capitale turca l'ex 'cognata' di Diletta Leotta (in passato è stata fidanzata con Mirko Manola, fratellastro della conduttrice di Dazn) era presente. Come tante altre volte a San Siro.

"Sempre con voi @inter. Si riparte più carichi di prima", ha scritto in un post che chiude la stagione del calcio. Pubblicando alcune sue foto di lavoro legate al mondo nerrazzurro - con un paio di scatti che evidenziano delle scollature mozzafiato - che hanno entusiasmato i suoi followers (su Instagram si avvicina ormai a quota 900mila).

Eleonora Incardona: Inter e influencer, ma non solo

Non solo Inter e social per Eleonora Incardona (che molti tifosi ricordano anche come volto di Sportitalia). “Ho fatto l’esame per diventare avvocato, poi ho continuato e ho studiato per fare l’esame di Magistratura. La prima prova al concorso l’ho tentata prima della pandemia, poi ho cominciato a usare i social e lì i follower si sono incrementati. Collateralmente al lavoro di influencer ho aperto un mio negozio di orologi”, ha raccontato di recente a Radio Deejay nel corso del programma Deejay 6 Tu. “Fare l’influencer è un lavoro serio se fatto seriamente, come tutti. Il 70 per cento della mia giornata è dedicata alla creazione di contenuti, il che richiede uno studio perché non è che li fai a caso"