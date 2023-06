Diletta Leotta, Ilaria D'Amico e... "la mia montata lattea in diretta tv"

Diletta Leotta e Ilaria D'Amico: lady Karius e Buffon vanno in gol in Mamma Dilettante

Diletta Leotta lancia la seconda puntata del suo podcast di successo, Mamma Dilettante. E se il primo episodio con Alessia Marcuzzi è stato scoppiettante (a suon di rivelazioni sui sex toys), il bis non è da meno. Negli studi della regina di Dazn e della serie A è arrivata Ilaria D'Amico. Due compagne di portieri a confronto: Diletta Leotta aspetta una bimba da Loris Karius (ex Newcastle e con il sogno Inter-Milan per la prossima stagione), mentre come noto, Ilaria D'Amico è legata da anni al più grande nel ruolo forse al mondo, Gigi Buffon. Vediamo cos'è venuto fuori.

Diletta Leotta, Ilaria D'Amico e "la montata lattea in diretta tv". Il racconto in Mamma Dilettante

Ilaria D'Amico racconta a Diletta Leotta un aneddoto di quando in diretta su Sky e accadde un imprevisto, la montata lattea: "Ci fu un evento che mi ha fatto capire che ero in una fase assurda: avevo un vestito di seta verde, con me c'erano i soliti compagni di viaggio, Luca Vialli, Paolo Rossi, Massimo Mauro, Mario Sconcerti, Anna Billò, che facevano con me la trasmissione. A un certo punto vedo Luca che mi fa segno, sbarrando gli occhi: avevo una montata lattea in onda! Allora ho preso la mia cartellina, l'ho messa lì e ho finito quei venti minuti che mancavano di diretta. Da lì ho finito i mondiali con solo vestiti neri". Da qui nasce l’iconico tubino nero di Ilaria D’Amico.

Diletta Leotta, Ilaria D'Amico e il sesso durante la gravidanza

Sull’opportunità o meno di fare sesso durante la gravidanza, Ilaria D’Amico non ha alcun dubbio e dice a Diletta Leotta: "Ma certo! Ma di che parliamo? Anche per quello rispetta il tuo corpo e le tue sensazioni, però non ho capito perchè si parla di questa cosa! Se ti va, non c'è nessun tipo di problema e nessuno me l'ha mai fatta pesare questa cosa. Aiuta anche a partorire! Non c'è niente che mi faccia dire no. È un grandissimo sì per me, assecondando quello che sente la mamma”.

