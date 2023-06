Diletta Leotta insultata, bufera sui social. "Nessun rispetto, che schifo"

Diletta Leotta, insulti alla compagna di Loris Karius sui social

Diletta Leotta ha postato foto sul suo profilo social che ha scatenato alcuni commenti e critiche di parte di alcuni utenti web. Lo scatto vede la conduttrice di DAZN sdraiata su un fianco con un bikini (e la mano che le copre la pancia). La compagna del portiere Loris Karius (ultima stagione nelle fila del Newcastle, sogno Inter-Milan per il prossimo campionato), mostra il fisico di mamma in dolce attesa e l'immagine è a sua volta molto dolce e bella.

"Come trascorrere l'ultimo giorno di primavera", ha scritto Diletta Leotta che ha subito alcuni insulti beceri per le forme dovute alla gravidanza.

Diletta Leotta, i fans difendono lady Karius: "Non avete rispetto nemmeno per una ragazza incinta, che schifo"

Commenti da cartellino rosso. Tanti i fans della musa del calcio italiano che sono accorsi in sua difesa. "Vedo una bellissima ragazza che presto diventerà madre rilassarsi (il che lo trovo scrosanto) perciò non vedo il motivo di tanta cattiveria..", scrive un follower di Diletta Leotta. "Ma perché dovete sempre offendere! Sei stupenda!", gli fa eco un'altra utente social. E ancora: "Non avete rispetto nemmeno per una ragazza incinta, che schifo", "Meravigliosa alla futura mamma, "Stupenda" e tantissimi cuoricini d'affetto per la compagna di Loris Karius.

Diletta Leotta, Mamma Dilettante con Ilaria D'Amico

Intanto, dopo il successo della prima puntata con Alessia Marcuzzi (e rivelazioni annesse legati ai... sex toys), Diletta Leotta ha annunciato l'imminente uscita del secondo episodio del podcast di Mamma Dilettante con protagonista Ilaria D'Amico, ex collega della showgirl ai tempi di Sky.

"Un'icona del giornalismo italiano e per me un grande esempio di donna e mamma", ha detto Diletta presentando la conduttrice tv e compagna di Gigi Buffon.



Diletta Leotta e Ilaria D'Amico, la seconda puntata del podcast Mamma Dilettante

(Instagram dilettaleotta)



