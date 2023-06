Sofia Goggia e Massimo Giletti in piscina. "Un'amicizia caldissima". Le foto

Sofia Goggia e Massimo Giletti in piscina

Si muore di caldo a Roma: l'estate è arrivata e cosa c'è di meglio di un salto in piscina per rinfrescarsi un po'? Lo hanno pensato in molti e tra loro anche Sofia Goggia e Massimo Giletti. la fuoriclasse dello sci mondiale e il conduttore televisivo sono stati paparazzati da Chi stesi a bordo piscina al Parco dei Principi Grand Hotel & SPA' mentre chiacchierano (vicini, ma a distanza di sicurezza) e si intrattengono.

Una mattinata tra relax, tintarella e qualche nuotata.

"Un'amicizia caldissima" ha titolato Chi: in questi mesi ci sono stati dei gossip sul rapporto tra la sciatrice e l'ex conduttore di La 7, ma mai nessuna conferma ufficiale. E anche in queste immagini dalla piscina di Roma si vede una coppia di amici senza alcun gesto equivoco in pubblico, che possa far pensare ad altro.

Nei mesi scorsi Striscia la Notizia aveva notato una coincidenza legata a cappellino e occhiali di Goggia e Gilletti: qui la foto.

Sofia Goggia era nella capitale per alcuni impegni di rappresentanza ed è poi partita per la Sardegna dove ha pubblicato alcune foto in bikini molto apprezzate dai suoi fans e follower (guarda in gallery)

