Elisabetta Canalis fuori di seno: social impazziti (FOTO). Berrettini-Satta...

Elisabetta Canalis fuori di seno: foto mozzatiato

Elisabetta Canalis non è regina del web, ma vera e propria imperatrice. La showgirl ha mandato in tilt i social per un selfie memorabile: la scollatura si apre appena un po', quando basta per mostrare un vedo-non-vedo del suo seno che viene nascosto da una stellina (per non finire nelle maglie della censura di Instagram).

Lo scatto di Eli è un mix di bellezza, sensualità ed eleganza: uno splendido regalo per i suoi milioni e milioni di fans.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, messaggi d'amore social

Da una showgirl ed ex velina leggendaria all'altra: Melissa Satta in queste settimane è al centro dei gossip tra spettacolo e sport per la sua storia d'amore con Matteo Berrettini. E tutto pare andare a gonfie vele tra di loro. Nei giorni scorsi la presentatrice di Goal Deejay su Sky Sport ha commentato con un cuore ed un emoticon emozionata un post del tennista sul fratello. Quindi in una Instagram story ha scritto: "Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola". Nelle scorse ore poi, Melissa Satta ha condiviso una foto che la ritrae in macchina mentre ascolta "Over the rainbow", una canzone dove si parla anche di sogni che diventano realtà.



Satta-Berrettini, Matteo pronto per Indian Wells

In questi giorni la coppia è forzatamente lontana: Matteo Berrettini sta a Indian Wells per il primo torneo Master 1000 della stagione. Il tennista romano è reduce dal ritiro ai quarti di Acapulco contro il norvegese Holgar Rune per un problema al polpaccio. Da verificare dunque le sue condizioni fisiche in questo torneo sul cemento americano non dovrebbe avere grossi ostacoli nei primi due turni, mentre al terzo il rischio è di trovare sulla sua strada un Cameron Norrie in grande forma (ha vinto il torneo 500 Atp di Rio e sta giocando molto bene in questo inizio d'anno). Ma certamente un Berrettini in condizione non teme nessuno. Dopo Indian Wells, la stagione primaverile sul cemento di Matteo proseguirà negli Stati Uniti con un altro Master 1000 caldissimo: il circuito Atp di sposta a Miami. Quindi sarà tempo di stagione europea sul rosso...

